Sony verwacht PlayStation 5 tekorten te kunnen verhelpen met flinke nieuwe voorraad

De PlayStation 5 is op moment van schrijven nergens op voorraad, maar de situatie lijkt zich in de afgelopen weken sterk te verbeteren. Bij de MediaMarkt was de console (in bundelvorm) onlangs enkele uren zonder problemen te bestellen en ook bij Bol.com bleef de PS5 langer dan ooit beschikbaar. Daarnaast zien we dat scalpers steeds minder geld verdienen aan de PS5 en dat zal resulteren in een groter aanbod voor reguliere consumenten. Er is bovendien nog meer goed nieuws, want Sony zegt dat het in de komende maanden met heel veel nieuwe PS5-consoles komt.

Tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers maakt Sony-cfo Hiroki Totoki bekend dat Sony erin is geslaagd om genoeg chips te bemachtigen om in totaal 22,6 miljoen consoles te verkopen voor april 2022. “Het tekort aan chips heeft gevolgen op verschillende gebieden en door middel van verschillende maatregelen hebben we actie ondernomen. Voor PS5 is de doelstelling vastgesteld voor het aantal exemplaren dat dit jaar moet worden verkocht en we hebben het aantal chips dat nodig is om dat te bereiken veiliggesteld. Wat de levering van halfgeleiders betreft, maken we ons geen zorgen.”

Sony heeft in 8 maanden tijd 10 miljoen PS5-consoles verkocht en brengt in de periode van juli tot en maart 2022 nog eens 12 miljoen exemplaren op de markt. Gezien het feit dat de absolute gekte is verdwenen, ligt het voor de hand dat de PS5 in het komende jaar een stuk beter beschikbaar zal zijn dan tot op heden het geval was. In de tussentijd blijven wij de situatie bij de onderstaande shops in de gaten houden.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition