PlayStation 5 tekorten blijven aanhouden: nieuwe voorraad begin mei, grote leveringen in UK

Het is nog steeds moeilijk om een PlayStation 5 te bemachtigen en als we een nieuw rapport mogen geloven dan kunnen de tekorten nog geruime tijd aanhouden. Sinds de lancering van de PS5 in november 2020 is de console continu uitverkocht geweest en bij een losse verkoop heb je doorgaans niet langer dan een minuut de tijd.

Foxconn, een van de grootste elektronicafabrikanten ter wereld, heeft zich publiekelijk uitgesproken over het wereldwijde tekort aan chips dat momenteel vraag- en aanbodproblemen in de technologieindustrie veroorzaakt. Zoals gemeld door Nikkei Asia, opende Foxconn-voorzitter Young Liu de presentatie over de kwartaalcijfers over de aanhoudende voorraadproblemen.

Liu zei dat het aanbod in de eerste twee maanden van 2021 nog acceptabel leek te zijn, maar Foxconn begon deze maand veranderingen te zien. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf 10% minder producten kan leveren en het klinkt niet alsof de situatie binnenkort zal worden opgelost.

Volgens het rapport is Liu door onderzoeksbureaus verteld dat dit chiptekort zou kunnen doorgaan tot in ieder geval het tweede kwartaal van volgend jaar. Dat zou betekenen dat de PlayStation 5 nog een jaar slecht verkrijgbaar zal zijn en het kerstseizoen zal voor een nog sterkere vraag zorgen.

Update 04-05 (10:18) → Een kleine update, want helaas is er nog weinig nieuws over toekomstige leveringen. Bij Bol.com en Coolblue is nog steeds het advies om je in te schrijven voor een notificatie, zodat je mogelijk vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld. Amazon Duitsland heeft aan klanten aangegeven de volgende levering begin mei te verwachten, terwijl MediaMarkt vanwege alle openstaande orders pas in juli weer losse exemplaren kan aanbieden. In het Verenigd Koninkrijk maken verschillende sites melding van nieuwe leveringen met meer exemplaren dan ooit.

