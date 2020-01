‘PlayStation 5 (PS5) heeft snellere SSD dan Xbox Series X’

Xbox Series X-console en de PlayStation 5 (PS5) worden de eerste consoles die standaard worden uitgerust met een razendsnelle SSD als opslaggeheugen. De huidige generatie consoles beschikken over een traditionele harde schijf en dat resulteert in lange laadtijden en beperkingen voor ontwikkelaars, omdat ze rekening moeten houden met de hoeveelheid data die kan worden ingeladen.

Volgens Sony krijgt de PS5 een SSD met een hogere bandbreedte dan bestaande SSD voor pc’s. Hoe serieus we deze claims moeten nemen is moeilijk in te schatten, echter lijkt het erop dat de huidige Xbox Series X-prototypen SSD-snelheden zal bieden die vergelijkbaar zijn met SSD’s van de vorige generatie. Een LinkedIn-bericht van een voormalige Phison-medewerker heeft namelijk de SSD-controller beschreven die Xbox Series X (Project Scarlett) gebruikt. Het is een chip die sequentiële lees- en schrijfsnelheden ondersteunt die gelijk zijn aan een standaard PCI Express 3.0 NVMe.

This Confirm that Xbox Series X is using NVme Gen4. 7.5GB/s👀 SSD pic.twitter.com/XLmNNeomLL — Postradamus (@PostUp_bbb) January 21, 2020

De Phison PS5019-E19T is een SSD-controller die specifiek is ontworpen om verbinding te maken via een PCI Express 4.0-interface. De controller maakt geen gebruik van een DRAM-cache en is gebaseerd op een PCI Express 3.0-controller, waardoor het niet de prestaties levert van een volwaardig PCI Express 4.0-apparaat. Phison claimt dat de PS5019-E19T maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden haalt van respectievelijk 3.700 MB/s en 3.000 MB/s. Met deze prestaties is overigens niks en een gigantische stap voorwaarts in vergelijking met de harde schijven die momenteel worden gebruikt.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Niko Partners-analist Daniel Ahmad werkt Samsung aan een NVMe SSD die later dit jaar zal worden gebruikt door een nieuwe console. Tijdens de presentatie van Samsung in Tokio werd op de bijbehorende dia een afbeelding van een PlayStation DualShock-controller getoond, wat suggereert dat het om de PlayStation 5 zal gaan. Samsung onthulde tijdens CES de Samsung 980 Pro SSD met bijna twee keer de sequentiële prestaties van de Phison-controller.