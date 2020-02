‘PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X zullen qua prestaties gelijkwaardig aan elkaar zijn’

Op het forum van NeoGAF heeft een insider zijn ervaring gedeeld met een game voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. De game in kwestie zou een shooter zijn en NeoGAF-gebruiker OsirisBlack claimt dat de ontwikkelaar meerdere bronnen voor volumetrische verlichting gebruikt en dat elk personage in de game uniek is. Hoewel dit rapport met een korreltje zout moet worden genomen, is het vermeldenswaard dat OsirisBlack het bestaan ​​van de PS4 Pro in 2016 correct heeft voorspeld.

“Terwijl de vijand op me schiet, zie ik veranderde elementen in de wereld, stukjes cement schieten weg en achter het oppervlakte zijn metalen buizen te zien die de structuur bij elkaar houden”, aldus de gebruiker die de realistische en dynamische omgevingen beschrijft die mogelijk zullen zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X.

De bron vermeldde de naam van het spel of de ontwikkelaar niet, maar meldt dat hij enkele uren heeft gesproken met de ontwikkelaar. Het is onduidelijk op welke hardware OsirisBlack de titel speelde, maar het zal naar verluidt met een vergrendelde framerate van 90 frames per seconde draaien op 4K op zowel PS5 als Xbox Series X. Beide next-gen consoles bieden ondersteuning voor 8K en framerates tot 120 fps, maar de meeste next-gen games zullen zich waarschijnlijk richten op 4K met 60 frames per seconde.

Het bericht werd op 19 februari geplaatst, waardoor hij nog niet kon weten dat de Xbox Series X over 12 teraflops aan rekenkracht zou beschikken. “Toen ik vroeg naar de prestaties van beide consoles was zijn antwoord: beide hebben hetzelfde doelwit, we zullen zien of een van hen dat doelwit zal behalen. Ik ging verder en vroeg wat het doelwit was en zijn antwoord was eenvoudig. Meer dan 12 teraflops. Beide machines streven naar zeer hoge prestaties, wat overeenkomt met wat ik eerder kreeg horen dat de machines beide $499 zullen kosten en dat zowel Sony als Microsoft in het begin verlies zullen leiden”, zegt hij over de prestaties van de consoles.