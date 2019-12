‘PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X kosten tussen de $460 en $520 om te produceren’

We weten inmiddels dat 2020 het jaar gaat worden van de PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X, die eerder deze maand al werd onthuld. In de afgelopen periode zijn we al het nodige te weten gekomen over de hardware van beide systemen, maar over de prijzen is nog veel onduidelijkheid. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Daniel Ahmad is de kans desondanks klein dat de nieuwe consoles ten tijde van release €399, de adviesprijs van de PS4 en Xbox One, gaan kosten.

Prijzen PlayStation 5 en Xbox Series X

Ahmad zegt dat de cpu, gpu, nvme-ssd en gddr6-geheugen op zichzelf al meer dan de helft van deze prijs kosten, wat zou betekenen dat beide bedrijven zwaar verlies zouden lijden. Het is overigens normaal dat consoles op de dag van lancering met verlies worden verkocht, hoewel het doorgaans niet over honderden euro’s gaat. De PlayStation 4 werd in 2013 zelfs met verlies verkocht, terwijl de hardware in die tijd niet bijzonder krachtig was.

De analist schat dat de componenten en de productiekosten voor een Series X-console $460 tot $520 zouden kunnen bedragen, wat niet bepaald slecht is gezien de geavanceerde hardware. Het ligt daardoor voor de hand dat de PlayStation 5 en nieuwe Xbox een prijskaartje zullen krijgen van $499, wat in Europa zal resulteren in een verkoopprijs van €499.

Right now I’m expecting the bill of materials + manufacturing cost for a Series X console to come in around the $460 to $520 mark. (This isn’t the retail price). Of course this is a very early estimate and could be wildly off. I’ll update this once more info is confirmed. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 20, 2019

→ Lees ook: Sony gaat PlayStation 5 (PS5) een acceptabele prijs geven

Sony maakte eerder dit jaar bekend dat de PlayStation 5 een acceptabele prijs zal krijgen. Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers legde Chief Financial Officer Hiroki Totoki uit dat Sony momenteel “de kosten, de acceptabele prijs voor de markt en platformpenetratie analyseert” voor de PlayStation 5. Dit lijkt erop te duiden dat het bedrijf sterk uit de startblokken wil komen door spelers aan te moedigen om te upgraden naar de PS5 met een aantrekkelijke prijs.

De PS5 en Xbox Series X worden in het laatste kwartaal van 2020 verwacht. De nieuwe consoles zullen in de loop van het jaar uitgebreid worden gepresenteerd.