Game Mania maakt PlayStation 5 (PS5) beschikbaar voor pre-order

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de PlayStation 5 (PS5) in het laatste kwartaal van 2020 verschijnt en dat zal vermoedelijk weer resulteren in de nodige tekorten. Mocht je de console op de dag van release in huis willen halen dan zal je een pre-order moeten plaatsen en dat blijkt bij Game Mania al mogelijk te zijn.

Pre-order de PlayStation 5

Game Mania is afgelopen woensdag begonnen met het aannemen van pre-orders, hoewel je daarvoor wel een bezoekje moet brengen aan een van de filialen. Voor een pre-order van de PlayStation 5 wordt een aanbetaling van 50 euro vereist. Er is verder nog geen informatie beschikbaar wat de console daadwerkelijk gaat kosten en wat de releasedatum is.

“Zodra jouw pre-order en aanbetaling bij ons geregistreerd staan, sta je officieel op onze PlayStation 5-wachtlijst,” aldus Game Mania. Het is een wachtlijst en garanties worden er niet gegeven. Momenteel is het ook nog onbekend hoe groot de eerste oplage van de PS5 gaat zijn. Andere retailers wachten vermoedelijk om de officiële onthulling, zodat ze exact weten hoeveel exemplaren Sony gaat leveren.

De verwachting is dat Sony de console ergens in het eerste kwartaal van 2020 gaat onthullen. Deze week onthulde het bedrijf verschillende nieuwe details, waaronder adaptieve triggers voor de DualShock 5, de naam van de console, het jaar van release en hardwarematige ray tracing.