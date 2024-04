PlayStation 5 Pro: betere graphics, meer ray tracing en hogere framerates

De afgelopen maanden is er veel gespeculeerd over de PlayStation 5 Pro en alle tekenen wijzen erop dat deze krachtigere console tegen het einde van 2024 zal worden uitgebracht. The Verge, een bron die doorgaans goed geïnformeerd is, heeft deze week de eerder gelekte specificatielijst bevestigd. Ontwikkelaars zijn naar verluidt door het Japanse bedrijf gevraagd om ervoor te zorgen dat hun games compatibel zijn met deze aankomende console.

Verbeteringen PlayStation 5 Pro

De PS5 Pro, codenaam Trinity, is voorzien van een aanzienlijk krachtigere GPU, terwijl de CPU een boostmodus heeft gekregen. Een snellere CPU biedt weinig voordelen voor bestaande en toekomstige titels, aangezien die ook op de reguliere PS5 moeten draaien. De focus van de verbeteringen zal namelijk volledig liggen op het grafische vlak en niet op de gameplay van de titels. Sony hoopt dat ontwikkelaars de extra rekenkracht zullen benutten voor ray tracing. Games die aanzienlijke verbeteringen bieden, krijgen naar verluidt een PS5 Pro Enhanced-label.

De PlayStation 5 Pro krijgt een GPU die naar verwachting 45% sneller zal zijn dan het huidige model. Bovendien zal deze GPU gebruikmaken van sneller systeemgeheugen om de prestaties van ray tracing in games te verbeteren. Sony introduceert ook een verbeter ray tracing-architectuur voor de PS5 Pro, waardoor de snelheid tot wel drie keer beter kan zijn dan die van de reguliere PS5. Ontwikkelaars hebben al geruime tijd de mogelijkheid om devkits bij Sony te bestellen en games die in augustus worden ingediend, moeten volledig compatibel zijn met het systeem. Bovendien kunnen bestaande titels worden geüpdatet om betere prestaties te leveren.

Een andere verbetering voor de beeldkwaliteit en framerate is de introductie van PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Deze technologie lijkt op de upscalingtechnologieën van NVIDIA (DLSS) en AMD (FSR). PSSR is ontworpen om de bestaande implementatie van tijdelijke anti-aliasing of upsampling in games te vervangen. Voor deze ondersteuning is ongeveer 250 MB geheugen vereist, maar met de PS5 Pro krijgen ontwikkelaars toegang tot meer systeemgeheugen. Games kunnen een extra 1,2 GB aan systeemgeheugen gebruiken zonder negatieve gevolgen. Sony meldt dat er ongeveer 2 ms vertraging optreedt bij het upscalen van 1080p naar 4K. Het bedrijf werkt ook aan ondersteuning voor resoluties tot 8K en aan het verminderen van de vertraging in de toekomst.

De CPU van de PS5 Pro blijft onveranderd, maar een speciale boostmodus biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om de kloksnelheid te verhogen naar 3,85 GHz. Dat is een toename van ongeveer 10% ten opzichte van de standaard 3,5 GHz. Echter, vanwege de toename in vermogen wordt de prestatie van de GPU met ongeveer 1% verlaagd. Ontwikkelaars hebben de vrijheid om te beslissen of ze deze boostmodus willen gebruiken.

Daarnaast brengt de PS5 Pro enkele wijzigingen aan in het systeemgeheugen voor ontwikkelaars. Het standaard PS5-geheugen draait op 448 GB/s, maar Sony verhoogt dit met 28% tot 576 GB/s op de PS5 Pro. Aangezien het geheugensysteem efficiënter is op de PS5 Pro, kan de daadwerkelijke bandbreedtewinst zelfs meer dan 28% bedragen, aldus Sony.