PlayStation 5 Pro: alles wat we weten over de aankomende console

De PlayStation 5 Pro zal volgens de doorgaans goed geïnformeerde gamejournalist Tom Henderson worden aangedreven door dezelfde cpu als de huidige PS5. Het systeem zal dankzij de toevoeging van een speciale boostmodus wel een hogere kloksnelheid kunnen bereiken. Vorige week verscheen het nieuws dat de nieuwe console een gpu krijgt die maar liefst drie keer zo snel zal zijn.

PlayStation 5 Pro

Henderson claimt dat de bandbreedte van het systeemgeheugen een aanzienlijke sprong maakt van 448 GB per seconde naar 576 GB per seconde, een verbetering van 28 procent. Bovendien suggereert hij dat door verbeterde geheugenefficiëntie de werkelijke toename in bandbreedte nog hoger zou kunnen uitvallen.

De boostmodus, genaamd High CPU Frequency Mode, zorgt ervoor dat er meer stroom naar de cpu toegaat. Dit zorgt ervoor dat de maximale kloksnelheid van de cpu kan worden opgeschroefd naar 3,85 GHz, een winst van 10% ten opzichte van de standaard PS5. Er wordt hierdoor ook minder stroom toegewezen aan de gpu, wat zorgt voor een prestatieverlies van ongeveer 1%.

Recentelijk heeft Henderson al enkele details onthuld over de gpu van de PlayStation 5 Pro. Op het grafische vlak is het nieuwe systeem drie twee tot drie keer sneller zijn dan het reguliere model bij raytracingtaken. De gpu heeft een geschatte rekenkracht van 33,5 teraflops, vergeleken met de 10,28 teraflops van de gpu van de standaard PlayStation 5. Daarnaast wordt verwacht dat de renderingsnelheid van de PS5 Pro ongeveer 45 procent hoger zal liggen.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) is de upscalingtechnologie die wordt ingezet om de prestaties verder te verbeteren. In eerste instantie zal deze technologie alleen 4K ondersteunen, maar later zal ook ondersteuning voor 8K worden toegevoegd. PSSR zal ook na de release van de PS5 Pro worden doorontwikkeld.

De ambitie van Sony met PSSR is om 4K 120FPS en 8K 60FPS te bereiken. Hoewel dit niet de doelen zijn voor de PS5 Pro vanwege hardwarebeperkingen, is dit wel het interne doel voor toekomstige consoles. PSSR ondersteunt momenteel 3840 × 2160 en streeft naar 4K 60 FPS en 8K 30FPS met een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met de zogeheten Fidelity Mode in bepaalde titels.

Sony heeft in september 2023 de eerste devkits beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars die werkzaam zijn bij de verschillende PlayStation Studios, terwijl third-party ontwikkelaars sinds januari 2024 toegang hebben tot de hardware. De lancering van de PS5 Pro staat gepland voor het najaar van 2024, maar deze datum zou kunnen verschuiven vanwege een tekort aan exclusieve games van Sony dit jaar.