PlayStation 5 op releasedatum ontvangen? Hier maak je nog kans op een pre-order

De PlayStation 5 raakte bij alle Nederlandse webshops binnen een half uur volledig uitverkocht. Sony bood onlangs zijn excuses aan voor het verloop van de pre-order en beloofde nieuwe exemplaren beschikbaar te maken. Helaas bleek Sony voornamelijk te spreken over andere regio’s, want in Nederland en Belgie werden er geen nieuwe exemplaren aangeboden. Amazon Nederland gaf via zijn klantendienst te kennen dat de pre-order nogmaals zal worden geopend, echter is dat tot op heden niet gebeurd en de verwachting is niet dat dit nog gaat gebeuren. In de afgelopen weken zijn alle Europese shops van Amazon, behalve Nederland, namelijk al voorzien van nieuwe voorraad. Er is desondanks nog hoop, want Coolblue en BCC hebben geen pre-orders geaccepteerd en zullen alle voorraad los verkopen.

Lancering PlayStation 5

Sony brengt in Nederland twee varianten van de PlayStation 5 op de markt. Het reguliere model heeft een prijskaartje van €499 en beschikt over een Blu-ray-speler. De Digital Edition kost €399 en met dit model kun je games alleen digitaal aanschaffen in de PlayStation Store, waardoor je voor nieuwe games nagenoeg altijd de hoofdprijs moet betalen. Beide consoles worden op 19 november gelanceerd en waren na de prijsonthulling in september kortstondig beschikbaar voor pre-order.

Kansen bij Coolblue en BCC

Deze partijen hebben niet meegedaan aan de pre-order, omdat ze de aantallen voor release niet kunnen garanderen. Volgens Coolblue zullen de PS5-modellen op 18 november rond het middaguur op hun site worden aangeboden. Gelukkige kopers zullen de bestelde PS5 een dag later ontvangen. BCC heeft eveneens geen pre-order gehouden, maar heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het bestellingen gaat accepteren. Verder kunnen we je het advies geven om de onderstaande links te blijven controleren, omdat er nog annuleringen zullen volgen.

Op deze pagina blijven we de status van de verschillende shops in de gaten houden. We hebben verder een notificatiedienst waarbij we alleen een e-mail versturen wanneer de PS5 weer bij een shop is te bestellen. Veel succes met de zoektocht.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.