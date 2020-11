PlayStation 5 ontvangt tweede update om systeemprestaties te verbeteren

Sony heeft alweer de tweede systeemupdate uitgebracht voor de PlayStation 5. Het Japanse bedrijf claimt dat de update de systeemprestaties van de PS5 verbetert.

PS5-systeemupdate

Sinds de lancering van de PS5 maken gebruikers melding van verschillende problemen, waaronder crashes in verschillende games, een vastgelopen systeem bij het gebruik van rustmodus tijdens een game en een bug met de Blu-ray-drive. In het laatste geval begint de disc op willekeurige momenten te spinnen.

Onduidelijk is nog welke problemen de update van woensdag oplost, want de downloadbug werd met de update van vorige week ook nog niet verholpen. Deze bug zorgt ervoor dat games vastlopen in de downloadwachtrij, waarbij het systeem denkt dat de game wordt gedownload, echter is de lijst in werkelijkheid leeg. Het supportteam van PlayStation adviseert gebruikers om de PS5 in veilige modus op te starten en de database te reconstrueren. Bij het opnieuw opstarten zou het probleem met de downloadwachtrij moeten zijn opgelost.

Om de PS5 in veilige modus op te starten schakel je de console uit. Zodra het systeem is uitgeschakeld, houd je de activeringstoets opnieuw ingedrukt. Laat de activeringstoets los nadat je het tweede piepje hebt gehoord. Het eerste piepje hoor je als je de activeringstoets indrukt en het tweede piepje zeven seconden later. Sluit de controller aan met de usb-kabel en druk op de PS-toets op de controller.

