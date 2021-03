Nieuwe voorraad PlayStation 5 weer snel op: winnaars loterij bekendgemaakt

Sony bracht de PS5 op 19 november 2020 uit in Europa, maar het is sindsdien erg lastig gebleken om een console te bemachtigen. Dat heeft meerdere oorzaken, want het Japanse bedrijf heeft de vraag onderschat en bovendien is er een groot gebrek aan chips. De verwachting is dat de tekorten nog minimaal tot het eind van de zomer aanhouden, echter volgen wij de situatie op de voet zodat je mogelijk toch nog eerder aan de slag kan.

PlayStation 5

Update 22/03 (11:24) → De drop bij de MediaMarkt heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden en de PS5 heeft opmerkelijk lang online gestaan. Dat bleek helaas te lang te zijn en er is nu een enorme wachtlijst ontstaan die volgens de MediaMarkt nog wel tot juli kan duren. Het zal daarom nog geruime tijd duren totdat er daar weer een losse verkoop zal plaatsvinden. Bij de overige retailers is de situatie als volgt:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition