Sony: PlayStation 5 krijgt geen ondersteuning voor 1440p

De PlayStation 5 richt zich voornamelijk op 4k, maar gamers die in het bezit zijn van een 1440p-monitor hadden gehoopt dat de nieuwe hardware deze resolutie ook zou ondersteunen. Voor deze groep hebben we helaas slecht nieuws, want Sony heeft aan IGN Italië laten weten dat dit niet het geval zal zijn.

Geen 1440p voor PS5

Volgens IGN Italië heeft Sony in een reactie bevestigd dat de PlayStation 5 geen native 1440p-resolutie ondersteunt. De console werkt nog steeds met deze monitoren, maar er wordt in dat geval geschaald vanaf 1080p of 4K. De PlayStation 4 Pro had dezelfde beperkingen, terwijl verschillende games intern juist werden gerenderd in 1440p. Sony zou ook supersampling kunnen gebruiken om de beelden eerst in 4k te renderen en vervolgens naar beneden te schalen.

Hoewel het ontbreken van 1440p geen invloed heeft op de gamers die een tv gebruiken, zijn er veel pc-gebruikers die hebben geïnvesteerd in gamemonitors met deze resolutie. Upscaling of supersampling zal nog steeds zorgen voor mooie beelden, maar voor 1440p-gamers zal het resulteren in een minder dan perfecte ervaring.

Het lijkt een beperking te zijn die relatief goedkoop en gemakkelijk is op te lossen, maar Sony liet met de PS4 Pro al zien weinig interesse te hebben in 1440p. In plaats daarvan zullen gamers die monitoren met deze resolutie gebruiken, worden gedwongen om te kiezen voor een lagere beeldkwaliteit of voor een Xbox Series X | S te gaan. Beide consoles van Microsoft bieden wel native ondersteuning voor 1440p.

De PlayStation 5 verschijnt op 19 november in Nederland en België. Heb je nog geen pre-order geplaatst? Bekijk hier waar je nog kans maakt.