PlayStation 5 krijgt nieuwe gebruikersinterface en

De PlayStation 5-gebruikersinterface wordt een grote herziening van de PlayStation 4-interface. Dit maakte Sony’s vice-president van UX Design Matt MacLaurin bekend op LinkedIn.

Matt MacLaurin beantwoordde de vragen van fans op zijn LinkedIn-profiel en hij onthulde dat de PS5-gebruikersinterface geheel nieuw is met een aantal heel verschillende concepten. “Hallo, mijn team is verantwoordelijk voor de gebruikersinterface, niet de ID – je zult ons werk snel zien. Een beetje pragmatischer, maar een 100% herziening van de PS4-gebruikersinterface en een aantal heel verschillende nieuwe concepten”, aldus MacLaurin.

In een andere opmerking benadrukte MacLaurin hoe de PlayStation 5-interface vooral praktisch zal zijn. Het zal ook een nieuwe visuele taal bevatten, dus het zou heel anders moeten zijn dan wat we in de vorige consolegeneratie hebben gezien. “Ik ben opgewonden over wat we zullen laten zien. Omdat het de gebruikersinterface betreft, is het eerst praktisch, maar het is een geheel nieuwe visuele taal en een volledige herarchitectuur van de gebruikersinterface.”

De interface heeft ook een zeer snelle laadtijd. “Hoewel we geobsedeerd zijn door functie, zijn er nog maar heel weinig pixels over van de PS4. Het belangrijkste zijn ervaringsdoelen gemeten in milliseconden over de hele gebruikersinterface.”

Matt MacLaurin sprak ook over het PlayStation 5-ontwerp aan, wat erop duidt dat we in de loop van de tijd tal van speciale edities zullen zien. Deze speciale edities gaan naar verluidt verder gaan dan wat we tot nu toe hebben gezien, aangezien het ontwerp van de console aanpasbaar is op manieren die nog niet eerder zijn gezien. “Je zult zeker speciale edities zien. Dit kan ook worden aangepast op manieren die niet aanwezig waren op eerdere generaties.”

Het PlayStation 5-ontwerp werd afgelopen donderdag onthuld tijdens het Future of Gaming-evenement. Bij de lancering worden twee verschillende modellen uitgebracht, een standaardmodel met een Blu-ray en de Digital Edition. “Bij de lancering bieden we twee opties aan: een PlayStation 5-console met een Ultra HD Blu-ray-schijfstation en een PlayStation 5 Digital Edition zonder schijfstation. De ervaring is hetzelfde, dus de keuze is aan jou. Hoewel er een paar kleine verschillen zijn in het uiterlijk van elk model, wilden we voor het algehele ontwerp een console leveren die gedurfd, verbluffend en anders dan elke vorige generatie PlayStation is.”





