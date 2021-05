PlayStation 5 kopen? Sony verwacht meer leveringen en minder voorraadproblemen in tweede helft 2021

PlayStation-topman Jim Ryan heeft in gesprek met Wired aangegeven dat hij verwacht dat de PlayStation 5 in de tweede helft van 2021 beter verkrijgbaar zal zijn. Hoe serieus we dat moeten nemen is overigens nog maar de vraag, want het Japanse bedrijf bracht onlangs nog naar buiten dat het pas in 2022 aan de vraag zou kunnen voldoen.

“We werken zo hard als we kunnen om de situatie te verbeteren”, zei Ryan in gesprek met Wired. “We zien de productie tijdens de zomer en zeker in de tweede helft van het jaar toenemen en we hopen in die periode een soort terugkeer naar normaliteit te zien wat betreft het evenwicht tussen vraag en aanbod.”

De opmerkingen volgen een soortgelijke reactie van Ryan in februari, toen hij suggereerde dat de situatie in 2021 met de maand zou verbeteren – vooral in de tweede helft van het jaar. Daar hebben we in Nederland en België nog weinig van gezien, want de laatste drop vond meer dan een maand geleden plaatst. Bij Bol.com en Coolblue is nog steeds het advies om je in te schrijven voor een notificatie, zodat je mogelijk vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld. Amazon heeft aan klanten aangegeven de volgende levering tussen 10 en 17 mei te ontvangen, terwijl MediaMarkt vanwege alle openstaande orders pas in juli weer losse exemplaren kan aanbieden. Het onderstaande overzicht geeft je een idee wanneer de laatste drops hebben plaatsgevonden:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition

Sony-cfo Hiroki Totoki zei recentelijk dat Sony de vraag niet kan bijbenen en dat de voorraadproblemen zullen aanhouden tot in 2022. “Zelfs als we volgend jaar veel meer PS5-consoles, zou ons aanbod de vraag niet kunnen bijbenen”, aldus Totoki. Wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met de voorraad en het aanbod is natuurlijk onbekend, maar het is waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat de tegenstrijdige reacties niet het meest veelbelovende beeld schetsen voor PlayStation-fans die nog steeds op jacht zijn naar een PS5.

Totoki heeft ook verklaard dat Sony verschillende mogelijkheden onderzoekt om het wereldwijde tekort aan chips op te vangen, zoals het vinden van secundaire leveranciers of het mogelijk leveren van een vernieuwde PS5, die mogelijk in 2022 zal verschijnen.