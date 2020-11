PlayStation 5 bemachtigen? In de week van 30 november nieuwe voorraad in Nederland

Het is 21 november en dat betekent dat veel gamers in Europa eindelijk aan de slag kunnen met de PlayStation 5. De console werd op 17 september beschikbaar gemaakt voor pre-order, maar bij alle Nederlandse shops was de voorraad binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Mocht je nog hoop hebben om een PS5 op de dag van release te bemachtigen dan zal je het nodig geluk moeten hebben, want de mogelijkheden zijn uitermate beperkt. Het is bovendien niet nodig om fysieke winkels te bezoeken, want de verkoop zal uitsluitend online plaatsvinden vanwege het coronavirus.

Verklaring Sony → Het Japanse bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat er voor het einde van het jaar nieuwe PS5-consoles in de verkoop gaan. “De PS5-launch was onze grootste console launch ooit en daarvoor willen we alle gamers bedanken. De vraag naar PS5 is gigantisch. We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten”, aldus PlayStation Nederland.

Update 25-11 → We hebben van verschillende bronnen gehoord dat de levering volgende week zal plaatsvinden. Dat is de week van 30 november. Eerder maakte Bol.com al bekend dat de tweede verkoop begin december van start zal gaan.

Update 22-11 → Bol.com heeft bekendgemaakt dat er begin december een nieuwe levering zal plaatsvinden. Op dit moment is het de enige webshop die een verwachting heeft uitgesproken. De overige shops durven zeggen nog niet te weten wanneer ze nieuwe exemplaren zullen ontvangen.

Lancering PlayStation 5

Laten we beginnen met het kijken naar de Nederlandse shops die de PlayStation 5 verkopen. In de afgelopen periode heeft Coolblue meerdere keren aangegeven niet deel te nemen aan de pre-order en de voorraad een dag voor release online te zetten. Deze week lijkt het bedrijf daar weer op terug te zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen per 1000 geïnteresseerden slechts ongeveer 1 PlayStation kunnen leveren. Coolblue maakt inmiddels ook niet langer melding van een specifieke datum en tijd waarop de PS5 kan worden besteld. Intern wordt naar verluidt overwogen om de verkoop uit te stellen, omdat er slechts 200 exemplaren zouden zijn geleverd. Eerder deze week werd nog gecommuniceerd dat de verkoop op 18 november rond 12:00 van start zou gaan.

Bij Coolblue kun je nu je schoentje zetten. Winnaars worden op 18 november om 15:00 bekendgemaakt. Het is inmiddels niet meer mogelijk om je schoentje bij Coolblue te zetten.

De tweede partij zonder pre-order is BCC. Op de productpagina van de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition is inmiddels een bericht toegevoegd dat de consoles vanaf 18 november online zijn te bestellen. Deze worden vervolgens geleverd op 19 november. Er wordt daarbij gewaarschuwd dat de beschikbaarheid beperkt zal zijn en dat ze helaas niet iedereen gelukkig kunnen maken met een PlayStation 5. Ons advies is om in de nacht van 17 op 18 november klaar te zitten, want dit tijdstip is eerder genoemd door de BCC op sociale media.

Wehkamp heeft op sociale media bekendgemaakt nog met een gering aantal exemplaren te komen voor losse verkoop. Deze consoles zullen zeer gecontroleerd op Wehkamp.nl aangeboden.

Bol.com is de laatste Nederlandse partij die iets meer informatie over de toekomstige voorraad heeft vrijgegeven. “Zoals jullie kunnen lezen komt er binnenkort weer nieuwe PS5 voorraad. Let op: we hebben op dit moment nog geen concrete info over de pre-order livegang. Via de ‘blijf op de hoogte’ knop op de PlayStation 5 productpagina blijf je up to date over de beschikbaarheid”, aldus Bol.com in een reactie op het nieuws van Sony dat de verkoop uitsluitend online zal plaatsvinden. Een datum werd nog niet genoemd, waardoor we simpelweg geduld moeten hebben.

Ten slotte heeft Amazon heeft in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk klanten via een e-mail geïnformeerd dat er op 19 november om 13:00 Nederlandse tijd een beperkte voorraad zal worden aangeboden. Deze shops leveren in Nederland, maar je hebt een creditcard nodig om af te rekenen. “We zullen er alles aan doen om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren”, zei Amazon in een e-mail om klanten te waarschuwen voor de aanstaande beschikbaarheid van de voorraad. “Als je bestelt, sturen we je een e-mail met een geschatte leverdatum. Dit kan echter worden gewijzigd.”

