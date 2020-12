PlayStation 5 bemachtigen? Nieuwe voorraad komt begin december, maar tekorten zullen probleem blijven

De PlayStation 5 is inmiddels een kleine twee weken gelanceerd in Europa, maar slechts een selecte groep gamers heeft daadwerkelijk zijn hand weten te leggen op de nieuwe console. Sinds het sluiten van de pre-order, die bij de meeste winkels slechts enkele minuten online stond, is de PS5 simpelweg niet meer te koop geweest bij de bekende Nederlandse retailers. We hebben alleen nog een enkeling blij kunnen maken met een bestelmogelijkheid bij enkele buitenlandse shops van Amazon. Het goede nieuws is dat er dit jaar nog kansen komen om een PlayStation 5 te bemachtigen.

PS5 voorraad

Volgens Sony zijn er namelijk meer consoles onderweg die retailers vóór het einde van 2020 zullen ontvangen. Het is dankzij Bol.com inmiddels duidelijk geworden dat het gaat om begin december. Een exacte datum is er nog niet, echter zien we op Twitter berichten verschijnen dat enkele medewerkers van de MediaMarkt klanten zouden hebben geïnformeerd dat levering op 2 december zal plaatsvinden. Of dat daadwerkelijk het geval is zal moeten blijken, want het zou niet voor het eerst zijn dat er onjuiste informatie wordt gecommuniceerd naar klanten. De exemplaren die naar de winkels van de MediaMarkt gaan zullen bovendien eerst naar de openstaande pre-orders gaan, waardoor het geen nut heeft om de winkels in de gaten te houden.

Gezien de populariteit van de PS5 is de kans klein dat deze nieuwe levering een einde gaat maken aan de schaarste. Concurrent Microsoft liet onlangs al weten dat de beperkte beschikbaarheid nog tot de zomer kan aanhouden. Aan onze bezoekcijfers zien we dat de console van Sony in Nederland in ieder geval aanzienlijk populairder is en het ligt daardoor voor de hand dat ook de vraag naar de PS5 het aanbod geruime tijd zal overtreffen.

Op deze pagina zullen we de situatie in de gaten houden en het overzicht updaten wanneer er weer mogelijkheid tot bestellen is. We hopen dat jullie op deze manier toch nog de PS5 voor de reguliere adviesprijs kunnen kopen, terwijl in de tussentijd op sites als Marktplaats en eBay PS5-consoles worden verkocht voor meer dan €1000.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition