PlayStation 5 (PS5) lanceert op 19 november in Nederland en België vanaf €399,99: pre-order vanaf 17 september

Sony heeft bekendgemaakt dat de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition op 19 november worden uitgebracht in Nederland en België. De console met Blu-ray-speler krijgt een prijskaartje van €499,99 en de Digital Edition gaat €399,99 kosten. Het is nog onbekend wanneer het mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen, maar dat zal vermoedelijk per regio verschillen. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt, BCC en Coolblue. Wil je weten wanneer je een pre-order kan plaatsen? Schrijf je dan nu in voor onze notificatiedienst en verzeker jezelf van een console op release.

Update → Sony Nederland heeft in een persbericht laten weten dat pre-orders op 17 september van start gaan bij geselecteerde retailers: Bol.com, Amazon, MediaMarkt, BCC en Coolblue.

PlayStation 5 voor €499,99

PlayStation 5 Digital Edition voor €399,99

PlayStation 5

De PlayStation 5 komt in twee varianten: een model met een Blu-ray-speler en een zonder. De Digital Edition is zichtbaar slanker, hoewel het nog steeds dezelfde vormfactor heeft. Sony onthulde dat de consoles op 19 november in Europa worden uitgebracht, een week later dan de release in de Verenigde Staten.

Enkele maanden geleden werd de DualSense-controller aangekondigd. De nieuwe controller beschikt over adaptieve triggers en haptische feedback, waarmee ontwikkelaars de triggerspanning kunnen aanpassen en nauwkeuriger feedback kunnen geven in vergelijking met de traditionele rumble-technologie. De DualSense heeft net als de DualShock 4 nog steeds een lichtbalk van de DualShock 4, waarbij moet worden opgemerkt dat de locatie is aangepast.

Naast de consoles verschijnen er ook verschillende PS5-accessoires. De gehele line-up bestaat uit de DualSense Controller, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Pulse 3D Wireless Headset, Media Remote, DualSense Charging Station en de HD Camera.





