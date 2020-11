PlayStation 5 kopen? Hier wordt de console op 19 november nog met voorraad aangeboden

Velen van jullie zijn al langdurig opzoek naar een PlayStation 5, maar de beschikbaarheid van de console is simpelweg teleurstellen. De PS5 is nagenoeg niet te bestellen geweest sinds de eerste pre-order ronde op 17 september. Er is ook goed nieuws, want vandaag (19 november) maak je bij de verschillende Amazon-sites nog kans om een bestelling te plaatsen. Wees er snel bij, want de voorraad is opnieuw uitermate klein. Dit is de lijst waar je terecht kan:

Er is nog wat onduidelijk over het tijdstip, daarom is ons advies om op beide tijdstippen klaar te zitten. Het is bij Amazon Nederland en Duitsland mogelijk om met iDEAL af te rekenen, terwijl de overige landen een creditcard vereisen. Je doet er bovendien verstandig aan om je adresgegevens en eventueel een creditcard in te voeren, zodat je met een klik op de knop een bestelling kan afronden.

Daarnaast heeft Bol.com bekendgemaakt begin december een nieuw voorraad te verwachten en dat zullen we voor jullie in de gaten blijven houden. Bij de overige partijen is het nog onbekend wanneer er nieuwe voorraden worden geleverd.