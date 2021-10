PlayStation 5 in laatste kwartaal 3,3 miljoen keer verkocht: grotere voorraden verwacht

De PlayStation-divisie van Sony heeft opnieuw een recordkwartaal gedraaid. Donderdag meldde Sony dat PlayStation tussen juli en september 2021 €5,06 miljard aan omzet en €648 miljoen aan winst heeft gegenereerd.

PlayStation Q2 2021

Dit betekent dat het PlayStation’s sterkste Q2-periode ooit was qua omzet en het op een na grootste inkomstenkwartaal ooit buiten de feestdagen (Q3). De operationele winst daalde met 21% in vergelijking met 2020. Tijdens de periode van drie maanden meldde Sony dat het zo’n 3,3 miljoen PS5-consoles verkocht, wat neerkomt op een stijging van 1 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal, waarmee het totale aantal verkochte consoles op 13,4 miljoen komt. Ter vergelijking: in dezelfde periode werden slechts 200.000 PS4’s verkocht, tegenover 1,5 miljoen een jaar eerder.

Sony verkocht 76,4 miljoen PS4- en PS5-games tijdens het laatste kwartaal (81,8 miljoen in Q2 2020), waarvan 7,6 miljoen first-party titels (12,8 miljoen in Q2 2020). De bestverkochte PS5-games van het bedrijf tot nu toe zijn Spider-Man: Miles Morales (6,5 miljoen – ook verkrijgbaar op PS4), Demon’s Souls (1,4 miljoen) en Ratchet & Clank: Rift Apart (1,1 miljoen). Het aantal PlayStation Plus-abonnees is sinds het eerste kwartaal met ongeveer een miljoen gestegen tot 47,2 miljoen gebruikers, wat neerkomt op een stijging van 2,2 miljoen op jaarbasis. Het aantal actieve gebruikers op het PlayStation Network daalde voor het derde kwartaal op rij naar 104 miljoen (tegen 105 miljoen, 109 miljoen en 114 miljoen in de vorige kwartalen).

Het Japanse bedrijf verwacht dit fiscale jaar in totaal 14,8 miljoen PlayStation 5-consoles te verkopen. Dat betekent dat er in de laatste twee kwartalen nog 9,3 miljoen exemplaren worden geleverd, waarvan het overgrote deel vermoedelijk op tijd moet komen voor de feestdagen. “Het tekort aan halfgeleiders heeft gevolgen op meerdere gebieden en door middel van verschillende maatregelen hebben we actie ondernomen,” aldus Sony-cfo Hiroki Totoki. “Voor de PS5 is de doelstelling vastgesteld voor het aantal exemplaren dat dit jaar moet worden verkocht en we hebben ons verzekerd van het aantal chips dat nodig is om dat te bereiken. Wat de levering van halfgeleiders betreft, maken we ons geen zorgen.”

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition