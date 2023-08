PlayStation 5 DualSense in de aanbieding voor 48 euro

Sony heeft in Nederland tijdens de PlayStation Summer Sale verschillende aanbiedingen voor fans gelanceerd, waaronder de DualSense-controller voor de PlayStation 5. Deze controller heeft een adviesprijs van €69,99, maar is afgeprijsd naar slechts €48. Je hebt de keuze uit de DualSense in wit, Starlight Blue, Midnight Black, Grey Camo, Cosmic Red en Nova Pink.

De volgende partijen doen mee aan de actie, hoewel de prijzen soms met enkele euro’s verschillen: Bol.com, NedGame, Coolblue en MediaMarkt. Wees er snel bij, want sommige kleuren zijn al uitverkocht.

Aanbieding: PlayStation 5 DualSense

De DualSense-controller van de PS5 is uitgerust met adaptieve triggers en haptic feeback, die variërende niveaus van weerstand kunnen bieden om een realistische sensatie te creëren, zoals bij het afschieten van een pijl en boog. De weerstand wordt intenser naarmate je de pijl verder naar achteren trekt, terwijl bijvoorbeeld het verschil tussen een machinegeweer en een jachtgeweer duidelijk voelbaar is.