PlayStation 5 Disc Edition met God of War Ragnarök in de aanbieding voor €559,99

De PlayStation 5 is jarenlang slecht beschikbaar geweest, maar inmiddels zijn de voorraadproblemen volledig opgelost. Dat resulteert ook in lagere prijzen, want momenteel is de Disc Edition-bundel met God of War Ragnarök bij Bol.com in de aanbieding voor €559,99. De PS5 zonder game wordt voor €549 aangeboden en dat betekent dat je voor iets meer dan 10 euro een van de beste games ooit kan spelen.

PlayStation 5

De PlayStation 5 is de nieuwste console van Sony en werd in november 2020 wereldwijd uitgebracht. Het apparaat heeft een krachtigere processor en grafische kaart dan zijn voorganger, de PlayStation 4, en ondersteunt 4K-resolutie en ray tracing-technologie. De PS5 wordt ook geleverd met een DualSense-controller, die haptische feedback en adaptieve triggers biedt voor een meer meeslepende game-ervaring.

Vanwege de populariteit van de console was de PS5 bij de lancering snel uitverkocht en de voorraadproblemen hebben maandenlang aanhouden. Inmiddels zijn de productieproblemen echter opgelost en zijn er regelmatig nieuwe leveringen beschikbaar. De prijzen van de console variëren, afhankelijk van de versie en eventuele bundels, maar over het algemeen liggen de prijzen hoger dan die van de vorige generatie consoles.

Naast God of War Ragnarök zijn er tal van andere populaire games beschikbaar op de PS5, zoals Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Returnal, en Ratchet & Clank: Rift Apart. De PS5 ondersteunt ook backwards compatibility, wat betekent dat de meeste PS4-games kunnen worden gespeeld op de nieuwe console.