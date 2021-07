PlayStation 5 deze week bij meerdere shops op voorraad geweest

Het vinden van een PlayStation 5 is sinds de lancering vorig jaar bijzonder moeilijk geweest. De console van Sony is zonder twijfel een van de meest gezochte stukjes elektronica van dit moment, maar bij de verschillende Amazon-sites werden er desondanks geregeld nieuwe leveringen aangeboden. Er is echter ook slecht nieuws, want de retailer is deze week voor het eerst begonnen met het exclusief aanbieden van de console voor Prime-leden.

Deze ontwikkeling was zichtbaar in Duitsland en Engeland, maar het zou ons niet verbazen als Amazon dit ook in andere landen gaat doen. Het grote probleem is dat Nederlandse consumenten zonder omweg geen Prime-abonnement kunnen afsluiten in Duitsland, waardoor er een grote en populaire partij lijkt weg te vallen. Op Amazon Nederland hoeven we niet te rekenen, want daar heeft de laatste drop in maart plaatsgevonden met een uiterst kleine voorraad.

Sony verwacht dat de voorraadproblemen van de PS5 tot volgend jaar zullen aanhouden, maar het goede nieuws is dat de prijzen op sites als Marktplaats en eBay dalende zijn, waardoor scalpers ook minder interesse zullen krijgen in de console. Gezien het wereldwijde tekort aan halfgeleiders dat de productie van consoles, videokaarten, elektrische auto’s en nog veel meer in de war schopt, verwachten we dat de pre-orders van de Nintendo Switch met oled-scherm vergelijkbare problemen zal geven wanneer het systeem in oktober wordt gelanceerd.

De kans is groot dat er in Nederland op korte termijn weer een nieuwe levering binnenkomt. Het is een kleine maand geleden dat de PS5 voor het laatst werd aangeboden en dat is doorgaans het moment dat er weer wat staat te gebeuren. Blijf de onderstaande shops daarom in de gaten houden.

