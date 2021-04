Waar is de PlayStation 5 op voorraad? Retailers leveren weer uit

Sony bracht de PS5 op 19 november 2020 uit in Europa, maar het is sindsdien erg lastig gebleken om een console te bemachtigen. Dat heeft meerdere oorzaken, want het Japanse bedrijf heeft de vraag onderschat en bovendien is er een groot gebrek aan chips. De verwachting is dat de tekorten nog minimaal tot het eind van de zomer aanhouden, echter volgen wij de situatie op de voet zodat je mogelijk toch nog eerder aan de slag kan.

Update 30/03 (09:20) → De Nederlandse markt heeft weer een nieuwe levering van Sony ontvangen.

NedGame is van start gegaan met het uitleveren van bestellingen die gepland stonden voor ‘eind maart’. Het kan zijn dat er ook weer nieuwe bestelmogelijkheden worden aangeboden.

Amazon Nederland heeft gebruikers die vorige week buiten de boot vielen, geïnformeerd dat ze hun bestelling op 30 of 31 maart mogen verwachten.

Bol.com heeft nog geen informatie naar buiten gebracht, maar de leveringen worden doorgaans verdeeld onder alle Nederlandse retailers. De laatst drop heeft bijna een maand geleden plaatsgevonden, waardoor de kans op nieuwe PS5-consoles weer begint toe te nemen. Het advies is om op de ‘’breng mij op de hoogte’’-knop te drukken op de pagina van de PS5 of PS5 Digital Edition, want deze zouden als eerste worden geïnformeerd over nieuwe voorraad.

BCC heeft in de afgelopen dagen verschillende openstaande orders weggewerkt, hoewel we verwachten dat ze nog niet klaar zijn met de gehele lijst.

Er heeft vandaag (30/03) een drop plaatsgevonden bij Amazon Italië. In het sommige gevallen kwam de console later op de dag ook beschikbaar bij Amazon Duitsland, Frankrijk en Spanje.

MediaMarkt heeft op vrijdag 19 maart teveel bestellingen aangenomen en verwacht dinsdag een nieuwe levering. Een groot aantal mensen hebben al een e-mail ontvangen om de PS5 eind deze week af te halen in een van de filialen.

Update 24/03 (19:05) → Amazon Nederland heeft afgelopen dinsdag de Disk en Digital Edition van de PlayStation 5 aangeboden, maar net als bij de MediaMarkt zijn er opnieuw teveel bestellingen aangenomen. De retailer zal openstaande orders niet annuleringen, echter kan het nog wel even duren voordat er een nieuwe levering komt. Enkele lezers hebben van Amazon de boodschap gekregen dat er binnenkort een verwachte levertijd aan de orders wordt toegevoegd.

Update 22/03 (11:24) → De drop bij de MediaMarkt heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden en de PS5 heeft opmerkelijk lang online gestaan. Dat bleek helaas te lang te zijn en er is nu een enorme wachtlijst ontstaan die volgens de MediaMarkt nog wel tot juli kan duren. Het zal daarom nog geruime tijd duren totdat er daar weer een losse verkoop zal plaatsvinden. Bij de overige retailers is de situatie als volgt: