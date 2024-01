Palworld roadmap: cruciale bugfixes, crossplay en nieuwe content

In de afgelopen vijf dagen heeft Palworld, beschikbaar voor pc en Xbox, een indrukwekkende mijlpaal bereikt. Uitgever en ontwikkelaar Pocketpair heeft namelijk bekendgemaakt dat de titel al meer dan 7 miljoen keer is verkocht. De populariteit van Palworld bracht ook de nodige problemen aan het licht en daarom heeft de studio nu een roadmap gepubliceerd met de punten waaraan wordt gewerkt.

Palworld roadmap

Pocketpair heeft aangekondigd te werken aan het aanpakken van initiële problemen, zoals cruciale bugfixes en laadproblemen, voordat ze zich richten op geplande verbeteringen en uitbreidingen. Het gaat hier onder meer over crossplay tussen Steam en Xbox, verbeteringen aan het bouwsysteem en de introductie van nieuwe content zoals eilanden, Pals, bazen en technologieën.

Een opvallende mijlpaal voor Palworld is het overtreffen van Valve’s Counter-Strike, waardoor het nu op de tweede plek staat op de lijst met meest gelijktijdige spelers in de geschiedenis van Steam. Vandaag behaalde de game een nieuw spelersrecord met meer dan twee miljoen spelers volgens SteamDB. PUBG: Battlegrounds vestigde in januari 2018 het record met bijna 3,3 miljoen spelers.

Aanpakken van Kritieke Problemen

Momenteel heeft Pocketpair verschillende bugs geïdentificeerd en deze hebben de hoogste prioriteit gekregen. Soms kan het voorkomen dat de datum van de wereld wordt teruggedraaid en het laden van werelden kan soms vastlopen op het laadscherm.

Binnenkort

We werken aan belangrijke configuratieverbeteringen.

Er worden verbeteringen doorgevoerd in de basis Pal AI en het paden.

Geplande toekomstige updates