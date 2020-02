‘NVIDIA gaat RTX 3070, 3080 en 3080 Ti (Ampere) in maart onthullen’

De RTX 2000-serie is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar beschikbaar en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe generatie grafische kaarten. Deze kaarten zullen worden uitgerust met de Ampere-gpu’s en worden vermoedelijk in maart gepresenteerd. NVIDIA-ceo Jen-Hsun Huang nodigde tijdens de presentatie van de recente kwartaalcijfers iedereen uit om de GTC 2020 in San Jose bij te wonen. “Je zult niet teleurgesteld worden”, aldus Huang.

NVIDIA Ampere

“We hebben een uitstekend kwartaal achter de rug met een sterke vraag naar NVIDIA RTX-gpu’s en NVIDIA AI-platforms en recordinkomsten van datacenters. NVIDIA RTX vindt computergraphics opnieuw uit en de reactie van de markt is uitstekend, wat een krachtige upgradecyclus in zowel gaming als professionele graphics stimuleert, terwijl het hele nieuwe kansen voor ons opent om de enorme gemeenschap van onafhankelijke creatieve werkers en makers van sociale content te bedienen en nieuwe markten aan te boren voor rendering en cloud gaming. We zullen het veel meer hebben over deze belangrijke trends en nog veel meer tijdens de GTC-conferentie van volgende maand in San Jose. Bezoek de conferentie. U zult niet teleurgesteld worden. Bedankt iedereen”, zei Huang.

De RTX 3080-serie zou volgens recente geruchten maar liefst 50% betere prestaties leveren bij de helft van het stroomverbruik. Deze verbeteringen zouden te danken zijn aan de overstap naar een efficiënter 7nm-procedé.

Volgens de website MyDrivers zal NVIDIA de GA103 en GA104 introduceren voor de eerste golf van Ampere-gpu’s. De GA103 zou worden ingezet voor de RTX 3070 en de RTX 3080 zou de beschikking krijgen over de GA104. NVIDA zou de GA103 willen voorzien van 60 streaming muliprocessor met elk 64 cores, wat leidt tot 3870 shader-processors. Het rapport wijst op een geheugenbus van 320-bit en er zou tot 20GB aan GDDR6-videogeheugen beschikbaar zijn op de RTX 3080. De RTX 3070 zou over maximaal 16GB GDDR6-geheugen beschikbaar op een geheugenbus van 256-bit. Er zouden in totaal 48 streaming multiprocessors aanwezig zijn, wat resulteert in 3072 shaders.

AMD zou daarnaast van plan zijn om over zes maanden een nieuwe high-end grafische kaart te onthullen. Het zou volgens TweakTown gaan om de Radeon RX 5950 XT met 80 compute units, 5120 streamprocessors en maximaal 17,5 TFLOP’s aan rekenkracht. De nieuwe RDNA2-architectuur biedt AMD ook de mogelijkheid voor hardware-gebaseerde ray tracing-ondersteuning. Deze nieuwe grafische kaart van AMD zou krachtiger zijn dan de RTX 2080 Ti, NVIDIA’s huidige vlaggenschip.