Nintendo mikt op de levering van 10 miljoen Switch 2-consoles vóór maart 2025

De verwachting is dat de Nintendo Switch 2 in 2024 verschijnt en qua rekenkracht een significante stap vooruit zal zijn. Volgens Bloomberg-journalist Takashi Mochizuki streeft Nintendo naar de productie van meer dan 10 miljoen exemplaren gedurende het eerste boekjaar van de Switch 2. Dit om grote tekorten te voorkomen, zoals we eerder zagen bij Xbox Series X en de PlayStation 5.

Nintendo Switch 2

Met het boekjaar van Nintendo dat eindigt in maart 2025, blijft de exacte lanceerdatum onduidelijk, hoewel geruchten suggereren dat de tweede helft van 2024 waarschijnlijk is. Mocht dat het geval zijn dan ligt het voor de hand dat de console ruim op tijd voor de feestdagen wordt gelanceerd. Nintendo heeft zelf nog geen informatie over de release naar buiten gebracht.

Bloomberg’s analyse werpt licht op de technische aspecten van de Switch 2. Het rapport geeft aan dat het apparaat zal worden geïntroduceerd met een 8-inch lcd-scherm, een keuze die, ondanks de lagere kosten, de beeldkwaliteit van oled opoffert. Nintendo zoekt hiermee een balans tussen functionaliteit en kostenefficiëntie.

Hoewel de specificaties van de Switch 2 de verwachtingen van gamers mogelijk niet volledig zullen bevredigen, is dit consistent met de positionering van Nintendo in de markt. Het bedrijf staat bekend om het leveren van consoles die weliswaar minder krachtig zijn dan concurrenten zoals de PS5 of Xbox Series X/S, maar door unieke functies zoals de handheldmodus, een uitgebreid aanbod van exclusieve games en een lagere prijs is de Switch een van de populairste consoles ooit gemaakt.