Nintendo Switch uitverkocht? Hier is de console nog steeds te bestellen

Door de uitbraak van het coronavirus over de hele wereld zijn veel populaire producten inmiddels moeilijk leverbaar, waaronder de Nintendo Switch- en Nintendo Switch Lite-consoles. Beide consoles zijn perfect voor lange perioden van isolatie vanwege de eigenschappen van de console die in elke omgeving kan worden gebruikt en geen televisie vereist. Daarnaast krijg je toegang tot een simpelweg enorme bibliotheek met geweldige Nintendo Switch-games.

Nintendo Switch

Wij willen je daardoor een handje helpen en houden meerdere keren per dag alle retailers in de gaten om te kijken of de Nintendo Switch nog ergens op voorraad is. Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten. Bij Intertoys is alleen het grijze model nog beschikbaar.

Update 29-3 (09:13) → Weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood). Staar je niet blind op de uiterlijke verzenddatum, want we zien aan onze cijfers dat er dagelijks nog een groot aantal Switch-consoles door Amazon worden uitgeleverd.

Ervan uitgaande dat de productie op volle toeren draait, is onze voorspelling op basis van informatie van webshops dat het ongeveer een maand zal duren voordat de console weer normaal beschikbaar is. Wat zijn we baseren dit op? Op gesprekken met verschillende shops en eerdere soortgelijke situaties. In Nederland was de Switch tijdens de kerstperiode ook uitverkocht en het duurde tot eind januari voordat de voorraad bij elke grote winkel werd aangevuld.