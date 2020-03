Nintendo Switch uitverkocht: hier is de console nog te bestellen

De Nintendo Switch is al enige tijd in meerdere landen uitverkocht en zelfs de minder succesvolle Switch Lite begint daardoor populair te worden. De combinatie van de lancering van Animal Crossing: New Horizons, mensen die de Switch kopen om in quarantaine te gaan en het coronavirus dat de productie tijdelijk heeft stilgelegd, heeft geleid tot een groot tekort aan consoles. Gelukkig lijkt Nintendo eraan te werken om de situatie, terwijl het bij Amazon Nederland en Bol.com momenteel nog steeds mogelijk is om een Switch uit voorraad aan te schaffen.

Update 26-3 → Nu ook bij Intertoys uit voorraad leverbaar. Wees er snel bij. Nu bestellen is morgen in huis.

Update 26-3 → Weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood) en op voorraad en morgen leverbaar (neon). Kies op de laatste stap voor het betaalproces voor ‘Express-verzending : ontvang het morgen 27 mrt’.

Huidige situatie:

Wees er snel bij, want volgens onze informatie zal het nog meer dan een maand duren voordat de beschikbaarheid weer acceptabel is in Nederland. Hoe sneller je bent, des te eerder je de console ontvangt. De beperkte beschikbaarheid heeft te maken met het feit dat de productie in China een geruime tijd heeft stil gelegen, waardoor nieuwe exemplaren langer op zich zullen laten wachten.

Ervan uitgaande dat de productie op volle toeren draait, is onze voorspelling op basis van informatie van webshops dat het ongeveer een maand zal duren voordat de console weer normaal beschikbaar is. Wat zijn we baseren dit op? Op gesprekken met verschillende shops en eerdere soortgelijke situaties. In Nederland was de Switch tijdens de kerstperiode ook uitverkocht en het duurde tot eind januari voordat de voorraad bij elke grote winkel werd aangevuld.