Nintendo Switch OLED-model The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition en controller nu beschikbaar voor pre-order

Nintendo Switch-fans kunne uitkijken naar een nieuwe special edition van de console. Het gaat om het Nintendo Switch OLED-model The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition. Deze speciale editie van de Switch bevat een prachtig ontwerp geïnspireerd op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, inclusief het beroemde Hylian Crest van de Legend of Zelda-serie op de voorkant van het dock en unieke Joy-cons. De console is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com en verschijnt op 28 april 2023 voor €369. Let op, want de game is niet inbegrepen en moet los worden aangeschaft.

Nintendo Switch OLED-model The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition

Op dezelfde dag als de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei, zullen twee speciale accessoires worden uitgebracht met het iconische ontwerp van de game. Dit omvat een Nintendo Switch-Pro-controller (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition) en een Nintendo Switch-etui (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition) met beschermfolie. Je kan de controller en case eveneens bestellen bij Bol.com.

Deze aankondiging werd gedaan in een nieuwe video waarin de producer van de serie, Eiji Aonuma, de nieuwe gameplay-mogelijkheden van de aankomende titel demonstreerde.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hebben spelers de vrijheid om hun eigen weg te kiezen door de prachtige landschappen van Hyrule en de mysterieuze eilanden hoog daarboven. Dit vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild biedt een episch avontuur in de uitgestrekte wereld van Hyrule, zowel op het land als in de lucht. Spelers moeten hun verbeeldingskracht en de nieuwe vaardigheden van Link gebruiken om te vechten tegen de vernietigende krachten die het koninkrijk bedreigen.