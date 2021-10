Nintendo Switch met oled-scherm vanaf vrijdag beschikbaar: hier kun je nog terecht

Op 8 oktober verschijnt het nieuwste lid van de Nintendo Switch-familie in de winkels. De Nintendo Switch – OLED-Model is even groot als het Nintendo Switch-systeem, maar dan voorzien van een groter OLED-scherm van 7 inch, met levendige kleuren en hoog contrast. Dit nieuwe systeem biedt spelers een nieuwe optie om het uitgebreide en groeiende assortiment Nintendo Switch-games te spelen, waar en wanneer ze maar willen.

De console is beschikbaar voor pre-order worden bij Amazon.nl (nog niet aangeboden), Amazon.de (uitverkocht), Amazon.fr (beschikbaar), Bol.com (uitverkocht), Amazon.it (uitverkocht), MediaMarkt (beschikbaar), Coolblue (nog niet aangeboden), Wehkamp (nog niet aangeboden), Coolshop (beschikbaar), AllYourGames (uitverkocht) en NedGame (uitverkocht).

De Nintendo Switch – OLED-Model biedt niet alleen een 7 inch OLED-scherm maar ook een brede verstelbare standaard, een nieuwe houder met LAN-poort (een LAN-kabel wordt apart verkocht), 64GB systeemgeheugen en verbeterde audio voor handheldstijl en tafelstijl. Net als bij de Nintendo Switch kunnen spelers met de Nintendo Switch – OLED-Model op tv spelen en de afneembare Joy-Con-controllers gebruiken om met twee spelers tegelijk te spelen. En net als bij de Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite, kunnen spelers de Nintendo Switch – OLED-Model meenemen om er waar ze maar willen op te spelen.

Metroid Dread

Maar dat is niet de enige nieuwe Nintendo-ervaring die deze week verschijnt. Vrijdag verschijnt namelijk ook het volgende deel in de hooggeprezen Metroid-franchise, Metroid Dread. Volg de avonturen van intergalactische premiejager Samus Aran na haar landing op een nieuwe planeet waar ze een mysterieus signaal onderzoekt. Metroid Dread is het slot van de spannende verhaallijn over de vreemde, verweven lotsbestemmingen van Samus en de Metroids. De game is geschikt voor zowel de fans van de serie als nieuwkomers

Metroid Dread is als fysieke versie te koop in winkels en digitaal in de Nintendo eShop. Naast de gewone versie is ook de Metroid Dread: Special Edition verkrijgbaar. Deze editie bestaat uit de game card, een stalen gamehoes, vijf hoogkwalitatieve kaarten met key-art voor elke 2D-Metroid-game en een artbook van 190 pagina’s over alle vijf delen van de 2D-Metroid-saga.

Vanaf 5 november is er ook een amiibo-duopakket verkrijgbaar met daarin een nieuwe amiibo van Samus in haar krachtpak en eentje van een E.M.M.I.-robot uit Metroid Dread. Spelers kunnen de amiibo van Samus in de game scannen om permanent een extra energiecapsule te krijgen die haar gezondheid met 100 verhoogd, en om één keer per dag hun energie aan te vullen. Door de amiibo van de E.M.M.I. te scannen kunnen spelers permanent een extra raketcapsule vrijspelen, en één keer per dag hun raketmunitie aanvullen.