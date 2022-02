Nintendo Switch meer dan 1,5 miljoen keer verkocht in Benelux

In aanloop naar het 5-jarige bestaan van de Nintendo Switch op 3 maart, is in de Benelux het record bereikt van 1,5 miljoen verkochte exemplaren van de Nintendo Switch-familie bestaande uit de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED-Model. Daarmee overtreft de Nintendo Switch in de Benelux het verkooprecord van de Wii in dezelfde levensfase van de hardware.

Frank Rittinghaus, General Manager Nintendo Benelux: „Ik ben enorm dankbaar en trots dat zoveel huishoudens in de Benelux gekozen hebben voor een Nintendo Switch. We hebben de afgelopen vijf jaar heel veel Nintendo-fans, videogame-liefhebbers en zelfs gezinnen blij kunnen maken met uren spelplezier, met en tegen elkaar zowel thuis als onderweg. Ook het komende jaar stellen we alles in het werk om een zo divers mogelijk aanbod videogames uit te brengen, zodat we écht iedereen, samen of alleen videogames kunnen laten beleven.”

De Nintendo Switch werd in 2017 uitgebracht en is gemaakt om altijd en overal te kunnen spelen. Zo kan op de televisie in HD worden gespeeld door de Nintendo Switch in de houder te plaatsen. De standaard van de Nintendo Switch kan uitgeklapt worden om de console overal waar je maar wilt neer te zetten en samen te spelen. Maar ook onderweg spelen is mogelijk in handheldstijl. De Nintendo Switch-familie bestaat uit de Nintendo Switch (2017), de Nintendo Switch Lite (2019), die alleen in handheldstijl te gebruiken is, en de Nintendo Switch OLED-Model (2021), met een 7 inch OLED-scherm met levendige kleuren.

Afgelopen vrijdag verscheen de nieuwe titel Pokémon Legends: Arceus, exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch. Daarnaast kent de Nintendo Switch-familie een scala aan diverse titels zoals Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Party Superstars, Ring Fit Adventure en Big Brain Academy: Knappe Koppen. Nieuwe titels zoals Kirby en de Vergeten Wereld en Triangle Strategy zijn aangekondigd voor maart 2022.