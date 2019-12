Nintendo Switch Lite nu voor slechts 188 euro beschikbaar in Nederland

De Nintendo Switch Lite werd op 20 september uitgebracht in Nederland voor 229 euro. De console is een kleinere en goedkopere versie van de originele Switch-console en kan in tegenstelling tot dit model niet worden aangesloten op een televisie.

Momenteel is de Switch Lite in de aanbieding bij Amazon voor slechts 188 euro. Voor deze prijs wordt alleen het model in het geel aangeboden. De console in turquoise of grijs is voor 195 euro te bestellen. Het is bij Amazon mogelijk om af te rekenen met iDEAL, creditcard of per incasso. De Switch Lite wordt gratis thuisbezorgd. Kies je liever voor een Nederlandse aanbieder dan kun je terecht bij Bol.com, waar de Lite-versie in alle kleuren is afgeprijsd naar 199 euro.

Het systeem heeft een 5,5-inch lcd-scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels en ook is de behuizing met zijn 275 gram wat lichter. De Joy-Con zijn niet verwijderbaar en verder ontbreken functies als HD Rumble, infraroodcamera’s en de sensor om de schermhelderheid automatisch aan te passen.