Nintendo Switch uitverkocht? Hier is de console nog op voorraad

Ben je op zoek naar een manier om je minder te vervelen tijdens de uitbraak van het coronavirus in Nederland dan is de Nintendo Switch een uitstekende optie, maar deze week was de console vrijwel nergens meer beschikbaar. Gelukkig hebben wij nog een aantal locaties gevonden waar de Switch nog steeds uit voorraad leverbaar is voor de reguliere verkoopprijs. Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten.

Mocht je hebben misgegrepen dan kun je ook nog terecht bij Amazon Nederland, die begin april een nieuwe levering verwachten. Daarnaast is de Switch Lite in de aanbieding voor slechts €194,99 (elders vanaf €219). Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt!

De Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur werd eind augustus wereldwijd gelanceerd. Deze revisie heeft een accuduur tussen 4,5 en 9 uur, terwijl dat bij het oude model tussen de 2,5 en 6,5 uur is. De verbeterde accuduur is te danken aan een zuinigere variant van de Tegra X1-soc van NVIDIA. Daarnaast is de nieuwe Switch voorzien van sneller werkgeheugen en een ander scherm.