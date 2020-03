Nintendo Switch uitverkocht vanwege coronavirus? Op deze plekken is de console nog te koop en op voorraad

Veel mensen zitten thuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en moeten daardoor verplicht thuiswerken. Dat zien we ook terug in de verkoop van verschillende producten zoals monitoren, toetsenborden, vrieskisten voor de hamsteraars en ook de Nintendo Switch blijkt uitermate populair te zijn. Op nagenoeg alle plekken is de Switch namelijk uitverkocht, maar Amazon Nederland levert de console momenteel nog steeds uit voorraad voor €324,35 in de kleuren grijs en neon. Het gaat om de nieuwste versie met verbeterde accuduur. Daarnaast is de Switch Lite in de aanbieding voor slechts €194,99 (elders vanaf €219). Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt!

Nintendo Switch-deals

De Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur werd eind augustus wereldwijd gelanceerd. Deze revisie heeft een accuduur tussen 4,5 en 9 uur, terwijl dat bij het oude model tussen de 2,5 en 6,5 uur is. De verbeterde accuduur is te danken aan een zuinigere variant van de Tegra X1-soc van NVIDIA. Daarnaast is de nieuwe Switch voorzien van sneller werkgeheugen en een ander scherm.