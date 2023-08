Nintendo Switch Controller – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition voor de laagste prijs ooit

De prachtige Nintendo Switch Controller – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition is momenteel in de aanbieding bij Amazon Nederland voor slechts €63,72. Dat is de laagste prijs ooit voor deze controller, die in april van dit jaar op de markt werd gebracht; elders te koop voor €74,98 (adviesprijs €79,99). Wees er snel bij, want dergelijke deals zijn doorgaans niet lang beschikbaar. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition-controller is qua functionaliteit identiek aan de reguliere Switch Pro, maar verfraaid met een elegant patroon dat het thema weerspiegelt van de game.