Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons Limited Edition nu beschikbaar voor pre-order

Nintendo heeft een nieuwe limited edition Nintendo Switch-console met Animal Crossing-thema onthuld. Nintendo Switch Animal Crossing Editie wordt in beperkte oplage uitgebracht en is in Nederland inmiddels beschikbaar voor pre-order bij Game Mania (€379). Wees er snel bij, want gezien de populariteit van Animal Crossing is de kans groot dat de console niet lang te koop zal zijn. Het pakket komt met een downloadcode voor Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch-console met Animal Crossing-thema

Animal Crossing Animal Crossing heeft een vakantiethema gekregen en daarom heeft Nintendo de Switch voorzien van tropische kleuren, waarmee het een van de uniekste Switch-modellen is. Andere Switch-modellen die in beperkte oplage werden gemaakt zijn Super Mario Odyssey en Pokémon Let’s Go: Pikachu en Eevee, terwijl er vorig jaar ook een Switch Lite verscheen voor Pokemon Sword en Shield. Het serienummer op een van de afbeeldingen bevestigt dat het dit het nieuwste model betreft met een verbeterde accuduur.

De Joy-Cons van deze nieuwe Switch-variant hebben een mintgroen en blauw kleurenschema. De console heeft daarentegen verschillende Animal Crossing-symbolen die personages, meubels en andere details vertegenwoordigen. Het dock van de console heeft een opvallend ontwerp met Tom Nook op een onbewoond eiland vergezeld door zijn neven, Timmy en Tommy.

Animal Crossing: New Horizons Aloha Edition

Naast een nieuwe limited edition-console heeft Nintendo de Animal Crossing: New Horizons Aloha Edition aangekondigd. Dit pakket wordt geleverd met een Nintendo Switch-case en een screenprotector, zodat je je Switch kunt meenemen zonder je zorgen te maken over barsten het dure scherm.

New Horizons wordt op 20 maart gelanceerd

Animal Crossing: New Horizons is de vijfde game in de franchise en zal op 20 maart exclusief voor de Nintendo Switch verschijnen. In New Horizons besturen spelers een aanpasbare avatar die is verhuisd naar een onbewoond eiland na de aankoop van een vakantiepakket van de zakenman Tom Nook. Spelers kunnen in de game het eiland op hun eigen manier ontwikkelen.

Verschillende nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om nieuwe gereedschappen en meubels te maken, verschenen eerder in de gratis te spelen mobiele game Animal Crossing: Pocket Camp. Daarnaast is er een optie om de huidskleur van je personage te wijzigen, een functie die sinds de Happy Home Designer beschikbaar is.