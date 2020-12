Nintendo Switch als cadeau voor kerst? Deze bundels zijn uit voorraad leverbaar

De Nintendo Switch is een van de populairste gaming producten van dit jaar en dat is een van de redenen waarom we tijdens Black Friday voor het reguliere model geen enkele goede deal hebben gezien. We zien zelfs dat de console net als in de eerste helft weer bij de meeste shops is uitverkocht, hoewel Nintendo voor de maand december wel enkele nieuwe bundels heeft geïntroduceerd.

Nintendo Switch

Op moment van schrijven zijn de standaardkleuren grijs en neon bij MediaMarkt beschikbaar voor €379, terwijl de Switch in oktober nog voor €304 was te bestellen in Nederland. We raden jullie dan ook niet aan om deze prijzen te betalen, want er zijn aanzienlijk betere deals beschikbaar. Update → Weer te bestellen bij Amazon Nederland voor €324,90 en Bol.com voor €329.

Fortnite

Bij Bol.com, NedGame, Game Mania en Coolblue is bijvoorbeeld de Fortnite Special Edition beschikbaar vanaf €329. Deze speciale bundel staat uit een Switch met uniek Fortnite-ontwerp, exclusieve gele Joy-Con (links) en blauwe Joy-Con (rechts), Switch-houder met Fortnite-design en een downloadcode voor Wildcat-kostuum met twee extra stijlen, een Sleek Strike Back Bling met twee extra stijlen en 2.000 V-Bucks.

Animal Crossing

De Nintendo Switch Animal Crossing Editie zou in beperkte oplage worden uitgebracht, maar vanwege de vraag naar deze versie zijn er toch weer nieuwe exemplaren beschikbaar gemaakt. Wees er snel bij, want gezien de populariteit van de Switch en de kerstperiode is de kans groot dat deze versie snel uitverkocht raakt. Het pakket komt met een downloadcode voor Animal Crossing: New Horizons. De console is momenteel te bestellen bij Bol.com, Amazon Nederland, Game Mania en NedGame.

Ring Fit Adventure

Wil je liever geen speciaal ontwerp, dan is er ook een Switch-bundel beschikbaar met Ring Fit Adventure. Deze bundel is beschikbaar bij Game Mania en Bol.com voor €389. Ring Fit Adventure wordt bij Bol.com los voor €79,99 verkocht, waardoor dit geen verkeerde optie is.