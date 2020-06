Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur is weer te verkrijgen in Nederland

Het is de vraag die elke gamer wil weten: waar kan ik de Nintendo Switch kopen? Helaas is er geen eenvoudig antwoord. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de productie van de Switch een enorme vlucht genomen, omdat Nintendo afhankelijk is van verschillende leveranciers wereldwijd. Het Japanse bedrijf doet er alles aan om het probleem op te lossen, maar er zijn wereldwijd nog steeds enorme tekorten aan Nintendo Switch-consoles. We hebben desondanks goed nieuws voor je, want het systeem is inmiddels weer tijdelijk uit voorraad leverbaar bij Bol.com en Amazon Nederland.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid kun je de Nintendo Switch momenteel alleen aanschaffen tegen de prijs van de Switch bij launch in 2017. Houd er rekening mee dat je nog steeds Switch-deals kunt vinden voor accessoires en games. Daarnaast verzamelen we ook de beste plekken om de Nintendo Switch Lite te kopen. Er is veel vraag naar beide consoles, maar de voorraad is klein, hoewel de Switch Lite wat gemakkelijker te vinden is.

Overigens maken we in dit artikel alleen vermelding van het nieuwste Nintendo Switch-model. Deze versie werd in 2019 uitgebracht en heeft een betere chip en lcd-scherm. Volgens Nintendo heeft de vernieuwde Switch een accuduur van tussen de 4,5 en 9 uur. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is ongeveer 5,5 uur speelbaar in plaats van de 3 uur van het oude model, dat een gemiddelde accuduur van 2,5 tot 6,5 uur heeft.

Update 18-06 (11:25) → Bij Bol.com is de Nintendo Switch in neon uit voorraad leverbaar.

Update 17-06 (11:02) → De Nintendo Switch is weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood). Bij Amazon Frankrijk voor slechts €312,95 te bestellen (inclusief verzendkosten).

Update 24-05 (13:28) → De Nintendo Switch is uit voorraad leverbaar bij Coolblue en Wehkamp. BCC heeft de Nintendo Switch in neon op voorraad.

Update 07-05 (11:08) → De grijze Nintendo Switch is nu uit voorraad leverbaar bij Bol.com.

De Nintendo Switch Lite is uit voorraad leverbaar bij Bol.com en Amazon Nederland.

