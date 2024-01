‘Nintendo Switch 2 wordt $100 duurder dan zijn voorganger’

De opvolger van de Nintendo Switch wordt naar verwachting dit jaar gelanceerd en zal hoogstwaarschijnlijk een evolutie zijn van het huidige ontwerp, zo meldt Dr. Serkan Toto, CEO van het in Tokio gevestigde game-industrie adviesbureau Kantan Games. Hij deelde zijn voorspelling voor 2024 met GamesIndustry.biz.

Nintendo Switch 2

Nintendo heeft tot op heden nog niet officieel bevestigd wanneer hun volgende console zal verschijnen, maar diverse bronnen beweren dat ontwikkelaars al in het bezit zijn van ontwikkelingskits. Volgens Toto zal de volgende generatie Switch naar verwachting $100 meer kosten dan het huidige model, en bovendien bestaat de mogelijkheid dat games $70 gaan kosten, vergelijkbaar met de prijzen van games voor de PlayStation en Xbox Series X.

Toto benadrukt: “Het is eindelijk tijd voor een opvolger van de Switch, ook al kan ik zeggen dat er eigenlijk al een ‘Pro’-model bestond en bepaalde ontwikkelaars al werkten met de dev-kit.”

De verwachting is dat de volgende console van Nintendo opnieuw een hybride tussen een handheld en een traditionele console zal zijn. Toto merkt op: “Het volgende systeem zal waarschijnlijk een iteratie zijn in plaats van een revolutie. Nintendo zou enkele extra functies aan het apparaat kunnen toevoegen, maar het zal over het algemeen vergelijkbaar zijn met de huidige Switch. Bovendien, gezien de associatie van Pokémon met handheld gaming, is het onwaarschijnlijk dat Nintendo de handheldfunctie zal laten vallen voor hun volgende console.”

Nintendo-president Shuntaro Furukawa weigerde in november commentaar te geven op de plannen voor de volgende console van het bedrijf, toen werd aangekondigd dat de Switch meer dan 130 miljoen keer is verkocht. Ondanks de sterke prestaties voor een console die zijn zevende jaar op de markt ingaat, vertonen de hardwareverkopen van de Switch duidelijk een afname, vooral in de belangrijkste markten buiten Japan.

In het afgelopen boekjaar daalden de Switch-verkopen met 22% in vergelijking met het voorgaande jaar. Nintendo verwacht dit jaar 15 miljoen exemplaren te verkopen, wat een daling van 16,5% zou betekenen.