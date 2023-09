Nintendo Switch 2 qua prestaties vergelijkbaar met PS4 en Xbox One

Nintendo met Activision gesprekken gevoerd over plannen van de volgende generatie Nintendo Switch. Dat blijkt uit interne documenten van Activision die zijn opgedoken als onderdeel van de juridische strijd van Microsoft met de Amerikaanse FTC (Federal Trade Commission), die werden gedeeld door The Verge.

Nintendo Switch 2

Volgens de documenten hebben de topmensen van Activision, waaronder ceo Bobby Kotick, op 15 december 2022 een ontmoeting gehad met Nintendo-executives, waaronder president Shuntaro Furukawa, om de opvolger van de Switch te bespreken. Uit documenten die aan Kotick werden gestuurd vóor de vergadering, blijkt dat de prestaties van de nieuwe Nintendo Switch vergelijkbaar zullen zijn met die van de PlayStation 4 en Xbox One.

“Het is redelijk om aan te nemen dat we ook iets aantrekkelijks kunnen maken voor de volgende generatie Nintendo Switch, gezien de nauwere aansluiting op Gen8-platforms wat betreft prestaties en onze eerdere games op PS4/Xbox One,” schreef hij. “Het zou nuttig zijn om vroegtijdige toegang te krijgen tot ontwikkelingshardwareprototypes en dit vroeg te valideren.”

Echter, als getuige in juli als onderdeel van de rechtszaak van Microsoft tegen de FTC, beweerde Kotick dat Activision niet op de hoogte was van de specificaties van de volgende Nintendo Switch. Kotick, die toegaf dat hij een inschattingsfout had gemaakt door Call of Duty niet naar de Switch te brengen gezien het commerciële succes van de console, werd gevraagd of het waarschijnlijk was dat toekomstige delen van de serie zouden worden uitgebracht voor nieuwe Nintendo-hardware.

Ik denk dat we dat zouden overwegen zodra we de specificaties hebben, maar we hebben die op dit moment niet,” zei hij. Opnieuw gevraagd, herhaalde hij: “Zoals ik al zei, zodra we de gedetailleerde specificaties hebben – we hebben de kans gemist tijdens de vorige generatie met de Switch – dus ik zou graag willen denken dat we dat zouden kunnen doen, maar we moeten wachten tot we de specificaties hebben.”

Nintendo heeft nog geen officiële mededelingen gedaan over plannen voor zijn volgende console. Volgens recente geruchten zijn de eerste ontwikkelingskits voor de Nintendo Switch 2 naar belangrijke studio’s gestuurd, met een lancering gepland voor de tweede helft van 2024. Het Japanse bedrijf zou achter gesloten deuren op Gamescom ook techdemo’s van de nieuwe console hebben getoond.