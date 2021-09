Nieuwe voorraad Xbox Series X-consoles vanavond om 19:00

Microsoft komt vanavond om 19:00-19:15 met een nieuwe voorraad Xbox Series X-consoles. Deze consoles worden aangeboden via de Microsoft Store en kunnen ook door Nederlandse consumenten worden besteld. Het is wel verstandig om alvast een Duits factuuradres klaar te hebben staan, terwijl je bij het verzendadres natuurlijk je eigen adres invoert. Het is nog onbekend of er in de Nederlandse Microsoft Store ook consoles beschikbaar komen.

We verwachten dat het druk gaat worden en dat gaat doorgaans gepaard met de nodige problemen. Ons advies is om het te blijven proberen wanneer het betaalproces niet kan worden afgerond. Daarnaast is het verstandig om er op tijd bij te zijn, zodat je niet misgrijpt wanneer de console per ongeluk te vroeg online wordt gezet.

De onderstaande links brengen je naar de juiste pagina’s:

Update: we hebben begrepen dat de restock ook in andere landen zal plaatsvinden.