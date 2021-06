PlayStation 5 binnenkort weer te bestellen: nieuwe voorraad met Ratchet & Clank-bundel in aantocht

Goed nieuws, want we hebben van verschillende bronnen gehoord en gelezen dat er binnenkort een nieuwe levering PlayStation 5-consoles zal plaatsvinden. Het gaat hier om de eerste PS5-bundel, want het pakket komt met een kopie van Ratchet & Clank: Rift Apart (beschikbaar vanaf vrijdag 11 juni). Een lezer van ons met een openstaande pre-order wist ons te vertellen dat Game Mania is begonnen met het contacteren van mensen met de vraag of ze willen wachten of de bundel accepteren.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de PlayStation 5 op voorraad komt, maar het ligt voor de hand dat de bundel op donderdag 10 juni of vrijdag 11 juni live gaat bij Bol.com, Coolblue, Wehkamp, NedGame, MediaMarkt, Amazon Duitsland, Amazon Nederland en de overige landen, gevolgd door een levering een dag later. De overige partijen zijn volgens onze informatie nog bezig met het uitleveren van openstaande orders.

We willen opmerken dat dit een aanname is van onze zijde en dat dit niet is bevestigd door een van de retailers. De adviesprijs van het pakket bedraagt €569,99 en bestaat uit de console, een DualSense-controller en een fysieke versie van Ratchet & Clank: Rift Apart.

