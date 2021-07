Nieuwe PlayStation 5 voorraad bij BCC: laatste uurtjes voor inschrijving

BCC heeft weer een nieuwe PlayStation 5 loting georganiseerd. Je moet er ditmaal erg snel bij zijn, want de inschrijving staat nog slechts enkele uren open. De PS5 is sinds de release nagenoeg nog niet op voorraad geweest en hoewel de situatie zich langzaam lijkt te verbeteren, verwacht Sony dat de tekorten nog tot in de loop van 2022 kunnen aanhouden. Dit probleem zorgt ook voor een grote groep scalpers die een extra zakcentje willen verdienen door de consoles voor een hogere prijs te verkopen op de tweedehandsmarkt. Om dat te voorkomen hebben sommige retailers alternatieve opties bedacht, zoals de loting van de BCC.

Je kan je hier inschrijven voor de loting van de BCC. Tijdens deze verloting kun je inschrijven voor één van de 2 versies van de PS5. Maak in het formulier je keuze voor één van onderstaande opties: PlayStation 5 Digital Edition met extra controller (€469,98) of de PlayStation 5 Disk Edition met extra controller en headset (€639,97). Je kunt je inschrijven van dinsdag 29 juni tot woensdag 30 juni 15:00 uur. Maximaal 1 inschrijving per persoon, adres en e-mail. BCC maakt binnen 5 werkdagen bekend of jij bent geselecteerd om de PS5 te kunnen kopen.

