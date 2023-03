Nieuwe PlayStation 5-update (23.01-07.00.00.44) met Discord-ondersteuning en VRR op 1440p nu beschikbaar

Sony is begonnen met de uitrol van een nieuwe update voor de PlayStation 5 (23.01-07.00.00.44). De update introduceert ondersteuning voor Discord-voicechats, VRR op een resolutie van 1440p, draadloos updaten van DualSense-controllers en enkele verbeteringen met betrekking tot de interface.

PlayStation 5-update 7.0

Na het uitvoeren van de update hebben spelers op de PS5 de mogelijkheid om direct deel te nemen aan Discord-voicechats en je kan eenvoudig het scherm delen met een van je vrienden. Op de voice chat kaart wordt voortaan een icoon weergegeven waarmee je kunt zien welke leden van een groep een game spelen waar je aan kunt deelnemen. Je kunt direct meedoen door de speler te selecteren en vervolgens toetreden tot de sessie.

Daarnaast is er een nieuw element genaamd “Friends Who Play” toegevoegd aan de interface. In game hubs kun je nu zien welke van je vrienden de game hebben, wie er op dat moment online is en wie de titel op dat moment speelt. Door op de tegel te klikken kun je zien waar je vrienden op dat moment mee bezig zijn en je kunt tevens toegang krijgen tot hun profielen, waar je meer interactiemogelijkheden hebt. Als onderdeel van deze update zijn ook de gegevensoverdracht tussen PS5’s, het handmatig uploaden van game-opnames naar de PlayStation-app en de mogelijkheid om games te sorteren en te filteren bij het toevoegen ervan aan een gamelijst verbeterd.

Bij het spelen van een VRR-ondersteunende game op een HDMI 2.1-scherm dat compatibel is met VRR, is er nu een verbeterde visuele prestatie merkbaar bij een resolutie van 1440p. Het is na het installeren van de update ook mogelijk om de software van de DualSense-controller te updaten via een draadloze verbinding. Mocht het draadloos updaten van de apparaatsoftware niet lukken, dan kun je de controller via een usb-kabel aansluiten op je PS5-console om hem te updaten. Voor de volgende update kun je dan weer gebruikmaken van de draadloze update.