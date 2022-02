Nieuwe Nintendo Switch Direct op woensdag 9 februari met blik op games die in de eerste helft van 2022 verschijnen

Kijk op woensdag 9 februari om 23:00 uur naar een nieuwe Nintendo Direct-livestream met ongeveer 40 minuten aan informatie die voornamelijk is gericht op Nintendo Switch-games die in de eerste helft van 2022 worden uitgebracht. De al aangekondigde games zijn Kirby and the Forgotten Land, dat op 25 maart uitkomt, en Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, dat staat gepland voor de lente. Nintendo is ook de uitgever van Square Enix’s Triangle Strategy, welke op 4 maart verschijnt. De rest van de line-up bestaat waarschijnlijk uit Bayonetta 3, Splatoon 3 en het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, echter hebben deze games nog geen releasedatums gekregen. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat Nintendo nog met enkele verrassingen komt.