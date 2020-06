‘Nieuwe Harry Potter-game verschijnt eind 2021 voor PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X’

In 2017 werd al bevestigd dat er een nieuwe Harry Potter-game in ontwikkeling is voor consoles en een jaar werden er ook nog gameplaybeelden gelekt. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er van een onthulling nog geen sprake geweest. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Jason Schreier van Bloomberg is het project echter nog springlevend.

Harry Potter

De Harry Potter-game is momenteel in ontwikkeling bij Avalanche Software. Deze studio is verantwoordelijk voor de Disney Infinity-serie en moet niet worden verward met Just Cause-ontwikkelaar Avalanche Studios. Schreier zegt dat het project na het DC FanDome-evenement in augustus wordt gepresenteerd, waar Warner Bros. van plan is om de nieuwe Batman-game te onthullen.

Afgezien van het ‘bevestigen’ van de onthulling van de Harry Potter-titel, onthulde het artikel van Schreier enkele interessante weetjes over de game. Blijkbaar is de komende game met het grote budget gepland voor een release eind volgend jaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het zal gaan om een enorme, open wereld recreatie van Hogwarts en de omliggende gebieden, waarin de speler de rol aanneemt van tovenaar.

“Een van de grootste games is er een waarvan het bestaan ​​nog moet worden bevestigd door de uitgever, Warner Bros. Interactive Entertainment. Het is een Harry Potter-game met een groot budget waarin spelers kunnen spelen als tovenaars en door een uitgestrekte, open wereld recreatie van Hogwarts en de omliggende gebieden kunnen zwerven.

Het lang geruchtenproject is zeer reëel, volgens twee mensen die er momenteel aan werken. De game is in ontwikkeling in een studio van Warner Bros., Avalanche Software in Salt Lake City, Utah, en wordt eind volgend jaar uitgebracht voor de next-gen consoles (PlayStation 5 en Xbox Series X). Deze bronnen vroegen om anonimiteit vroegen vanwege de angst dat ze zouden worden ontslagen omdat ze in het openbaar over een onaangekondigde game zouden spreken”, schrijft Schreier.

