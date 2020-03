Nieuwe Batman-game neemt afscheid van Arkham-serie

Het lijkt erop dat er voorlopig geen nieuwe Batman Arkham-game wordt uitgebracht. Batman: Arkham Knight had de grote finale van de serie moeten zijn, maar gezien het succes van de games is de kans klein dat het hier bij zou blijven en er zijn al meerdere geruchten verschenen over een nieuwe Arkham-game.

Nieuwe Batman-game

Een aantal weken geleden suggereerde een nieuw gerucht dat Warner Bros. Montreal verantwoordelijk zou zijn voor de nieuwe Batman-game. De studio zou echter afscheid gaan nemen van de Arkham-naam ten gunste van een zachte reboot.

“De nieuwe Batman-game start een nieuw, ietwat samenhangend DC Game Universe. Kort nadat het dit najaar is uitgebracht, wordt het opgevolgd door een next-gen DC-game van de makers van de Batman: Arkham-franchise, Rocksteady Studios. De roadmap vanaf daar is niet geheel duidelijk, bronnen hebben gezegd dat een volgende generatie Superman-game (niet van Rocksteady) ook in de maak is bij WB, maar nog niets is bevestigd”, aldus een rapport van Geeks Worldwide.

→ Lees ook: Batman Legacy is nieuwe game van Rocksteady Studios

Op LinkedIn heeft een senior producer bij Warner Bros. Montreal daarnaast gedeeld dat de studio werkt aan een nieuwe IP.

Er is momenteel nog weinig concrete informatie over de nieuwe Batman-game beschikbaar. Verschillende bronnen hebben in het afgelopen jaar gesuggereerd dat de game zich focust op de ‘Bat Family’, waarbij The Court of Owls een belangrijke rol zullen spelen. Insider Sabi Wabii claimt op Twitter dat daar nog niks aan is veranderd.