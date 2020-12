Next-gen-versie FIFA 21 nu beschikbaar voor Xbox Series X|S en PlayStation 5

EA Sports is begonnen met de uitrol van de Xbox Series X- en PlayStation 5-versie van FIFA 21. De gratis update introduceert snellere laadtijden, nieuwe animaties, authentieke ervaringen in stadions en nieuwe zichtbare spelerdetails dankzij verbeterde verlichting. PS5-bezitters kunnen ook uitkijken naar nieuwe haptische mogelijkheden via de DualSense-controller.

FIFA 21 biedt Dual Entitlement, wat inhoudt dat spelers zonder extra kosten hun exemplaar van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X kunnen upgraden. Er zijn uitzonderingen van toepassing, want fysieke schijven kunnen momenteel niet worden gebruikt om te upgraden naar schijfloze consoles (PS5 Digital Edition en Xbox Series S).

Het is helaas niet mogelijk om savegames tussen beide versies te transfereren, echter wordt de progressie in Ultimate Team en Volta wel meegenomen naar FIFA 21 voor next-gen. EA stelt daarnaast dat de next-gen-versie moet worden geactiveerd voor de release van FIFA 22 eind volgend jaar, daarna verdwijnt de mogelijkheid om gratis te upgraden.

De originele versie van FIFA 21 werd op 9 oktober uitgebracht voor de Xbox One, PS4 en Windows. Deze versie was dankzij backwards compatibility ook speelbaar op Xbox Series X|S en PlayStation 5. De game is nu in de aanbieding bij Bol.com voor €39,99.