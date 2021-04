Naughty Dog heeft verhaallijn voor The Last of Us: Part III al geschreven

De verhaallijn voor een mogelijke derde game in The Last of Us-serie is volgens creative director van Naughty Dog, Neil Druckmann, al geschreven. In de Script Apart-podcast zei Druckmann dat er al een verhaal is bedacht voor wat er na Part II gaat gebeuren en hij hoopt dat er ooit een game van wordt gemaakt.

“Ik weet niet hoeveel ik wil onthullen”, aldus Druckmann. “Halley Gross heeft een schets geschreven voor een verhaal – dat we overigens niet aan het maken zijn, maar ik hoop dat de game ooit het daglicht zal zijn – dat een idee geeft wat er na deze game gebeurt. We zullen zien.”

Op dit moment is Naughty Dog aan het beslissen welk project de volgende game gaat worden. “Nadat we een van onze grote titels hebben afgemaakt, doen we er lang over om verschillende ideeën te onderzoeken, of het nu Last of Us III wordt, of het iets nieuws is, of er een oude franchise is waar we naar terug willen,” legde hij uit.

Bloomberg suggereerde onlangs een van de Sony-studio’s momenteel werkt aan een remake van de eerste game in The Last of Us-serie voor de PlayStation 5. Het rapport beweert dat het project oorspronkelijk in ontwikkeling was bij de Visual Arts Service Group van PlayStation voordat de studio werd overgeschakeld naar een ondersteunende rol in de game.

Naughty Dog inmiddels de ontwikkeling van de remake op zich hebben genomen na de release van The Last of Us: Part II, dat in juni 2020 werd uitgebracht voor de PlayStation 4 en ook speelbaar is op de PS5.