MSI Optix MAG342CQR tijdens Black Friday 2023 in de aanbieding voor 299 euro

De prachtige MSI Optix MAG342CQR monitor is tijdens Black Friday in de aanbieding voor €299 en dat is de laagste prijs ooit. Het model werd in februari 2021 in Nederland op de markt gebracht voor €549,99 en bij de goedkoopste aanbieder was het product vorige maand te koop voor €359. Je kan deze deal vinden bij MediaMarkt, Bol.com en Amazon.

MSI Optix MAG342CQR deal

MSI Optix MAG342CQR is een 34-inch monitor met een curved VA-paneel en een resolutie 3440 x 1440 pixels (21:9). De beeldverversingssnelheid bedraagt 144 Hz. Het model wordt geprezen om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gebruikers noemen de grote en het trage instellingenmenu als de belangrijkste nadelen.